Após acidente, escada do Eldorado é interditada

O shopping disse, em nota, que o menino "usava sandálias de plástico especial (emborrachada)". Ainda de acordo com o Eldorado, o dispositivo de emergência da escada foi acionado na hora do acidente, parando o equipamento. "A comunicação que alerta sobre o uso correto da escada rolante por crianças (limite da faixa amarela) estava no local, assim como em todas as demais escadas, como prevê a lei."

Funcionários de lojas que presenciaram o acidente dizem que o garoto ficou preso por cerca de 20 minutos. "Foi desesperador. O garoto gritava "pelo amor de Deus, me tira daqui"", contou uma garçonete, que pediu para não ser identificada. A reportagem não localizou a família.

A criança foi solta por bombeiros do shopping, que usaram um pé de cabra para afastar os degraus. Para liberar o equipamento, o shopping deve fazer os reparos na escada e pedir a desinterdição à Prefeitura, segundo o Contru./ T.D. e B.R.