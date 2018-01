Após acidente com caminhão, pistas da Marginal são liberadas

Bruno Lupion e Marília Lopes, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - As duas faixas da pista expressa da Marginal Tietê foram liberadas, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Um acidente envolvendo um caminhão que levava garrafas de cerveja tombou na pista cerca de cem metros antes da ponte Vila Guilherme, zona norte, sentido Castello Branco, na madrugada desta segunda-feira.

As pistas foram liberadas por volta de dez horas da manhã. Ainda há congestionamento na região, de 7,8 quilômetros na pista expressa e 5,7 km na local. No acidente, que envolveu mais dois veículos de passeio, a carga se espalhou pelas pistas e por isso foi necessária a interdição.

Segundo testemunhas, um Corsa bateu na mureta de proteção da pista expressa, rodou e parou no sentido inverso da via. Para desviar do Corsa, o caminhão fez uma curva brusca para a esquerda e tombou ao colidir na mureta. Na manobra, um táxi também foi atingido. Uma pessoa ficou ferida.