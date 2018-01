Após acidente, carro capota e interdita o Corredor Norte-Sul

Seis veículos se envolveram em um engavetamento por volta das 13 horas desta segunda-feira, 8, no Corredor norte-sul. O acidente aconteceu no trecho da zona sul, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e cinco pessoas ficaram feridas. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua O acidente aconteceu na pista sentido Santana da Avenida Moreira Guimarães. Após a colisão, um dos carros capotou. A pista ficou completamente interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros, nove equipes foram acionadas para o resgate. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.