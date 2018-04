Após acidente, aluguel de jet ski é proibido pela prefeitura do Guarujá

SÃO PAULO - A locação de jet ski nas praias do Guarujá, no litoral sul paulista, está proibida a partir desta terça-feira, 24, segundo determinação da administração municipal, sob pena de multa e apreensão. Um dos motivos foi a morte de uma jovem, no ano passado, que teria alugado o equipamento sem ter habilitação.

Todos os alvarás foram cancelados definitivamente, mas a ação não afetará o trânsito de veículos náuticos particulares na Praia da Enseada. Segundo a prefeitura, as empresas que exploram a atividade de locação de jet skis foram notificadas na segunda-feira.

Segundo a prefeitura, após diversos casos de locações irregulares de jet skis acabarem se desmembrando em acidentes, as empresas locadoras ainda continuam a ignorar as orientações da Secretaria de Finanças, que há 20 dias cientificou, mais uma vez, todos os empresários sobre a necessidade de não alugarem seus equipamentos a pessoas não autorizadas pela Capitania dos Portos a conduzir jet skis.

A falta da exigência de documentos para fazer o aluguel dos equipamentos causou a morte de uma adolescente de 17 anos em julho do ano passado. Mesmo sem habilitação, a garota que passava férias na cidade alugou um jet ski e se envolveu em uma colisão entre dois jet skis, na Praia da Enseada.