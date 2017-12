Mas tiveram vitórias políticas. Como a nomeação do engenheiro Armando de Salles Oliveira como interventor do Estado. Ele foi um dos líderes civis do movimento que contou com 60 mil voluntários.

Após a rendição paulista, os principais líderes da Revolução de 32 foram presos e exilados. Entre eles, os irmãos Julio e Francisco Mesquita. Retornaram um ano depois, com a assinatura da anistia.