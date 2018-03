Após 7 anos, assassino do dono da fábrica Schincariol é preso em Ribeirão Preto A Polícia Civil prendeu ontem, em Ribeirão Preto, interior do Estado, o pedreiro Gleison Lopes de Oliveira, condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato do empresário José Nelson Schincariol, da empresa de bebidas Schincariol, em agosto de 2003. Oliveira ficou preso 191 dias e foi solto em agosto de 2004, por engano - um texto confuso fez o habeas corpus ser concedido.