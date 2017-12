Após 66 horas, bombeiros encontram corpo de operário desaparecido

Atualizado às 15h05

Passadas 66 horas do desabamento de um prédio em construção em Guarulhos, os bombeiros encontraram às 13h45, desta quinta-feira, 5, o corpo do operário Edenilson dos Santos, de 24 anos, prensado entre uma viga e uma rampa.

Cerca de 12 viaturas, 36 homens e dois cães farejadores participavam da busca.O prédio que desabou na segunda-feira, 2, ficava na Avenida Presidente Castelo Branco, na Vila Augusta. Ao todo, mais de 300 toneladas foram retiradas do local.

Obra. A construção, segundo a Prefeitura de Guarulhos, tinha alvará desde novembro de 2012. A empresa Salema Comércio, Construção e Projetos Ltda, responsável pela obra, pediu uma alteração de projeto acrescentando um mezanino e este alvará foi emitido em novembro. "A última fiscalização feita pela prefeitura foi em setembro. Nós não recebemos nenhuma denúncia sobre esta obra", disse, na terça-feira, a diretora do departamento de licenciamento urbano da Prefeitura de Guarulhos, Ana Malufi.

O engenheiro civil Fernando Madeira Salema, responsável técnico pela construção que desabou na segunda-feira, em Guarulhos, tem três processos e uma denúncia no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Ele é sócio-proprietário da empresa que leva seu nome.

Em nota, o Crea afirmou que não encontrou erro na documentação da área, onde estava sendo feito um condomínio com 30 apartamentos e dois salões comerciais. "O Crea-SP esclarece que instaurou processo de apuração de responsabilidades, procedendo, no primeiro momento, à verificação dos documentos da empresa responsável e do profissional responsável técnico pela execução, constatando que ambos estão regulares."