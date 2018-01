Após 6 horas no escuro, luz volta na região da Paulista

A energia elétrica na região da Avenida Paulista foi totalmente restabelecida às 23h06 desta quinta-feira, 11, segundo a AES Eletropaulo. A avenida e imediações, como as ruas Bela Cintra, Antônio Carlos, Augusta, Frei Caneca, Haddock Lobo e Alameda Campinas estavam sem luz desde às 17h, devido ao rompimento de cabos subterrâneos. A AES Eletropaulo informou que cerca de 50 funcionários trabalharam no restabelecimento do serviço.

Em nota divulgada nesta quarta, o secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, Luiz Antonio Marrey, acusou a AES Eletropaulo de não explicar adequadamente os constantes cortes de energia que têm ocorrido na capital. A manifestação ocorre após a interrupção do serviço na região da Avenida Paulista.

O secretário afirmou ser "lamentável" que a população da capital passe novamente por situação de falta de energia elétrica. "Desta vez, parece que não tem conexão com a chuva. Então, a Eletropaulo deve novas explicações. A sociedade quer saber os motivos de tantos cortes de energia em período tão curto de tempo." Segundo o secretário, o Procon-SP, órgão ligado à pasta de Defesa da Cidadania, está mobilizado para receber as denúncias dos consumidores e para cobrar providências da Eletropaulo no que tange à continuidade do serviço e à adequada prestação de informações às pessoas afetadas.

Os principais trechos atingidos foram: Avenida Paulista, na altura do número 2.000, Alameda Campinas, Rua Bela Cintra, Rua Antônio Carlos, Rua Augusta, Rua Frei Caneca e Rua Haddock Lobo.