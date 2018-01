Após 6 dias sumido, aluno da USP é achado vivo dentro de bueiro

FRANCA - Desaparecido há seis dias, um estudante de química da Universidade de São Paulo (USP) foi encontrado neste sábado, 26, dentro de um bueiro em Ribeirão Preto (SP). Uma mulher que passava pelo local ouviu um barulho através da entrada do bueiro e chamou os bombeiros, que tiveram muito trabalho para arrebentar a entrada do duto e retirar o rapaz das galerias pluviais.

O estudante, Rafael de Mattos, 20 anos, morava com amigos em uma república e seu desaparecimento havia sido registrado na polícia. Familiares também chegaram a fazer uma campanha pela internet e divulgaram cartazes durante sua busca. Ainda não se sabe como o rapaz foi parar no bueiro e quanto tempo ficou lá dentro, mas ele foi socorrido e internado.

Segundo familiares, Rafinha - como é conhecido - passa bem. O bueiro onde ele estava fica localizado na Avenida Patriarca, no Parque Ribeirão. Além de hipotermia (baixa temperatura do corpo), ele apresentava quadro de desnutrição, mas estava consciente quando foi resgatado.

Sumiço

O estudante havia desaparecido da república onde reside no domingo passado, 20, quando, segundo relatos, teve um surto. Depois disso, foi localizado no campus da USP perambulando semi nu, ocasião em que foi levado a um pronto socorro e medicado. Depois, sumiu novamente, até ser localizado dentro do bueiro.