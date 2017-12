Após 6 anos, imóvel vale 105% a mais

No primeiro apartamento, mais antigo, Garcia pagou R$ 70 mil. No segundo, ainda na planta, foram R$ 180 mil. Hoje, o preço dos dois mais que dobrou: o primeiro vale R$ 180 mil; o segundo, de dois dormitórios e 60 m², onde vive, vale R$ 370 mil - valorização de 105%.

Para o setor imobiliário, o caso do Largo da Batata é exceção na cidade. "É extensão de uma área nobre, de Pinheiros e do Itaim, que teve conjuntura única de valorização, com metrô e investimentos da Prefeitura de uma vez só", diz o gerente comercial da Imobiliária Valentina Caran, José Vanderlei da Silva. "Na média, vemos valorização de 15% nos imóveis perto de estações do metrô."