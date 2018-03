Após 50 anos, reforma de matriz deve acabar em Araraquara

ARARAQUARA

Após 50 anos, reforma de matriz deve acabar

Uma doação de R$ 170 mil pode, finalmente, pôr fim à reforma da Igreja Matriz de São Bento, em Araraquara, que se prolonga há mais de 50 anos. Na semana passada, começou a troca de telhas, rufos e calhas. Serão substituídos mais de mil vidros e a igreja vai ganhar um elevador. As obras começaram no fim da década de 1950 só que, por falta de verba, nunca terminaram.

CAMPINAS

Bairro diminui luz para estrelas ficarem visíveis

Enquanto muitas cidades lutam para aumentar a iluminação à noite, no distrito de Sousas, em Campinas, um trabalho segue na direção inversa: donos de imóveis estão sendo orientados a reduzir as luzes para que o céu fique escuro e as estrelas se tornem mais visíveis à noite. O Observatório Municipal Jean Nicolini, que fica na Área de Proteção Ambiental de Sousas e Egídio, está fazendo um mapeamento dos pontos de luz em um raio de 10 quilômetros. A ação, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, notifica os proprietários para que reduzam a luz em excesso, redirecionando o facho de holofotes, por exemplo. A Lei 10.850/01 protege o céu no entorno do observatório.

APIAÍ

Moradores pedem via de asfalto até a Régis

Líderes comunitários do sudoeste paulista estão se mobilizando pelo projeto de uma rodovia pavimentada entre Apiaí e a Rodovia Régis Bittencourt. A Rodovia Transparques passaria pelo Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar). A proposta será levada para o Estado após as eleições.

LIMEIRA

Faixa de pedestre tem LED e fundo colorido

As faixas de pedestres pintadas com fundo azul intenso e iluminação de LED chamam a atenção e causam polêmica em Limeira. A Secretaria dos Transportes alega que o fundo colorido, feito em 12 pontos estratégicos, contribui para chamar a atenção de pedestres e motoristas. Mas motociclistas dizem que, em dias de chuva, a tinta fica escorregadia.

2 PERGUNTAS PARA...

Edson Giriboni, secretário de Recursos Hídricos do Estado

1. Cidades que ainda não tratam o esgoto podem ter ajuda para isso?

Criamos o programa Água Limpa, para ajudar as cidades com até 50 mil habitantes, não vinculadas à Sabesp.

2. Quantas cidades serão beneficiadas?

Identificamos 220 municípios nessas condições. Desses, 119 já foram ou estão sendo atendidos. Os recursos são a fundo perdido, ou seja, o município não paga.