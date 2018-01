Após 5 dias de interdição, Dutra é liberada em Arujá-SP

A Rodovia Presidente Dutra foi liberada no sentido São Paulo às 15h05, na altura do quilômetro 197, região de Arujá, na Grande São Paulo, depois de ficar cinco dias interditada por conta de uma queda de barreira. Neste período, o tráfego era desviado pela pista no sentido Rio, que operava em mão dupla.

De acordo com a concessionária Nova Dutra, durante a operação de limpeza da pista foram removidos cerca de 6.000 metros cúbicos de terra.

As obras para a estabilização do terreno prosseguem, mas não devem interferir no tráfego, já que os bloqueios no local envolvem apenas o acostamento da via.