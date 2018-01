Após 47 dias, Capital tem 1º dia do ano sem chuva

Após 47 dias de chuva ininterruptos, a capital, teve o primeiro dia sem chuvas do ano. Depois de um dia de muito sol, a umidade relativa do ar na capital atingiu o patamar 42% na capital, nesta segunda-feira, 8, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O instituto informou que esse índice é satisfatório. A temperatura máxima ficou em 31,5º, e há previsão de chuva somente para a tarde desta terça-feira, 9.

A cidade de São Paulo sofre com as constantes tempestades desde o dia 8 de dezembro. A previsão para hoje é de que a temperatura mínima deve ficar em torno dos 22ºC, com máxima chegando aos 32ºC.

Nos próximos dias as áreas de instabilidade gradativamente ganham força e aos poucos retornam as condições de temporais para a Grande São Paulo. Durante a semana, a previsão da meteorologia do CGE, é que o tempo não mude e siga com condições bem típicas de verão - sol e calor com pancadas de chuva no final das tardes.