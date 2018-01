Após 4 meses, homem flagrado em assalto é preso em Guarujá

GUARUJÁ - Foi preso na madrugada desta segunda-feira, 2, o rapaz fotografado no momento em que pulava o muro de uma casa de veraneio com uma arma na mão, a fim roubar os turistas ali hospedados. A imagem foi feita por acaso por uma jovem, que tentava fotografar o amigo que saltava na piscina. Dois dias depois do assalto, ela percebeu que havia flagrado o jovem armado.

O assaltante rendeu todos os ocupantes da casa e ainda permitiu que mais dois comparsas entrassem na residência e levassem vários pertences das vítimas, como dinheiro, joias e celulares.

Na madrugada de domingo, policiais militares localizaram Jonas Passos, de 23 anos, que tentava se esconder atrás do balcão de um bar em um baile funk. Detido, o rapaz confessou sua participação no crime. Ele já tinha passagens por roubo, mas quando ainda era menor.

De acordo com o delegado Cláudio Rossi, o acusado ficará detido na cadeia anexa do 1º Distrito Policial, já que sua prisão temporária havia sido decretada. A polícia agora tenta identificar os outros dois rapazes que atuaram junto com Passos.

O caso ganhou repercussão nacional, porque a foto foi postada nas redes sociais pela turista que escapou do assalto ao se esconder atrás da porta de um dos quartos. O assalto ocorreu no último dia 20 de janeiro e, desde aquela ocasião, a polícia vinha tentando identificar o autor do roubo.