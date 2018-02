Após 4 meses em queda, homicídios crescem no Rio Após quatro meses em queda, o nº de homicídios dolosos (com intenção) foi maior em maio deste ano que no de 2010 - 370, ante 361. O de culposos também subiu, de 208 a 219. E o de mortos em confronto com a polícia foi de 74 no mês, o maior do ano.