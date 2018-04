Após 4 anos, inquérito segue sem conclusão Palco de um massacre que dizimou 111 presos em 1992 e de várias tentativas de fugas e rebeliões, a Casa de Detenção de São Paulo - popularmente conhecida como Carandiru, por estar no bairro homônimo da zona norte - foi implodida em 2002. Muita coisa mudou de lá para cá: no lugar do presídio, hoje há uma biblioteca, escola técnica e o Parque da Juventude, com mais de 240 mil m² de áreas verdes. Mas um inquérito aberto em 2007 para investigar a denúncia de superfaturamento da implosão ainda não foi concluído.