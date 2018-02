Após 31 horas, pista norte da Rodovia dos Imigrantes é liberada

SÃO PAULO - A pista norte da Rodovia dos Imigrante foi liberada por volta da meia noite deste domingo, 23, após ficar 31 horas fechada por causa de um deslizamento de terra. O acidente, ocorrido às 17h da sexta-feira, sob forte chuva, matou Liliam Aparecida de Souza, de 43 anos, uma paulistana que subia a serra e danificou 23 automóveis e uma carreta.

Segundo a concessionária Ecovias, todo o material proveniente do deslizamento foi retirado da pista até a noite de sábado. Foram retirados 2,7 mil m³ de material das pistas, o equivalente a 270 caminhões carregados. Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas avaliaram as estruturas da rodovia, de viadutos e do túnel localizado no km 52 da pista, local onde ocorreu o deslizamento, para atestar a segurança do viário.

A liberação ficou condicionada à religação da iluminação do interior do túnel, que foi feita por técnicos da concessionária de energia CPFL.