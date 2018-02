Após 30 horas, fogo em tecelagem no centro de São Paulo é extinto

O incêndio que atingiu na manhã de ontem, 23, uma tecelagem na rua James Holland, região central de São Paulo, foi totalmente extinto no início da tarde deste domingo, 24, depois de 30 horas do início. A informação é do Corpo de Bombeiros.

O fogo teve início por volta das 4h50 de sábado. De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado horas depois, mas a operação de rescaldo (conjunto de operações necessárias para completar a extinção do fogo) durou até o começo da tarde deste domingo. Foram enviadas 26 viaturas e cerca de 80 homens ao local.

Não houve registro de vítimas, segundo a Assessoria de Imprensa da Polícia Militar (PM), a perícia agora deve investigar quais foram as causas do incêndio.