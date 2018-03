Após 30 anos, SP ganha transporte rápido para o ABC

Com seis meses de atraso e a 12 dias das eleições, a Estação Tamanduateí do Metrô abre hoje suas portas - às 11h30 para autoridades; às 13h para o público. Última da Linha 2-Verde do Metrô (Vila Madalena-Vila Prudente) a ser inaugurada, ela integrará, de forma mais rápida, trens e ônibus da região do ABC ao sistema metroviário da capital. E colocará em prática um projeto intermunicipal de transporte discutido há décadas.

A Linha 2-Verde começou a ser planejada há 30 anos e, em 1991, abriu as primeiras estações - entre o Paraíso e a Consolação. Nos últimos anos, começou a ganhar corpo a necessidade de se discutir ações conjuntas entre as cidades da Região Metropolitana para melhorar o transporte público. Um convênio assinado com a prefeitura de São Caetano de Sul para ligar linhas de ônibus à nova estação de metrô deve ser o embrião da futura autoridade metropolitana - um gestor comum que planeje e administre o setor, em vez de as cidades definirem ações isoladas.

Nos primeiros meses, a Estação Tamanduateí vai funcionar em operação assistida - de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 16h30 -, com viagens gratuitas no trecho até a Vila Prudente. O esquema é de praxe para se corrigir eventuais problemas. Quem quiser seguir viagem pela Linha 2 ou migrar para a Linha-10 Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pagará tarifa. Das 4h40 às 9 horas e das 16h30 às 21horas, haverá ônibus da Ponte Orca entre Tamanduateí e Sacomã, de segunda a sexta, exceto feriados.

A previsão é que 70 mil passageiros passem diariamente pelas catracas da nova estação. Devem ser principalmente moradores do Ipiranga e passageiros que usam trens da CPTM entre a Estação da Luz e Rio Grande da Serra, no ABC. Essa linha transporta em média 337 mil passageiros por dia útil - 20 mil deles devem fazer integração com o metrô.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É o caso da trainee Ana Caroline Portela, que mora em Santo André e trabalha na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na capital. Ela leva 1h50 para fazer o trajeto e conta que gasta boa parte desse tempo esperando ônibus da Estação Sacomã (Linha 2-Verde) para a Tamanduateí (Linha-10 da CPTM). Daí, segue ao ABC. "Devo ganhar uns 40 minutos, já que agora vou poder ir direto."

Lotação. Especialistas temem que as novas conexões sobrecarreguem a Linha Verde. Até 2015, a Estação Vila Prudente ganhará ligação com o monotrilho que vem da Cidade Tiradentes. Estudo do Metrô mostra que o volume de passageiros nas 14 estações da linha deve saltar dos atuais 420 mil usuários para 840 mil por dia. A companhia informou, em nota, que o ramal foi projetado para atender a toda a demanda e, portanto, "o ingresso de novos passageiros não vai sobrecarregar a linha".

A conexão entre Metrô e CPTM em Tamanduateí permitirá que usuários escolham o melhor roteiro pela rede metroferroviária. A demanda será redistribuída e o tempo das viagens, reduzido. Viagem entre a Estação Tamanduateí da CPTM e a Avenida Paulista dura hoje 60 minutos. Com a nova estação, o trajeto poderá ser feito em 39 minutos, segundo a empresa.

Para usuários dos ônibus com ponto final na Tamanduateí serão entregues bilhetes convencionais exclusivos para embarque na CPTM ou no Metrô. Ao adquirir o bilhete de integração (R$ 4,60), ele terá de informar se seguirá viagem por trem ou metrô. Já usuários de carro terão de esperar pela construção de estacionamento integrado, com previsão de entrega em dezembro.