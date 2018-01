Após 22h, capital ainda tem 80 km de congestionamento

As fortes chuvas que atingiram a capital ainda refletem no tráfego das rodovias que levam ao interior do estado e causam 86 km de congestionamento na capital, nesta quinta-feira, 26. As piores vias na cidade são a Marginal do Tietê (com 25,2 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna), a Radial Leste (com 4,7 km, sentido bairro) e a Avenida 9 de Julho que está totalmente parada até às 22h10 desta quinta-feira, 26.

A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do quilômetro 23 ao 13, na chegada a capital. A Rodovia Castello Branco tem congestionamento na chegada à capital. Na pista marginal a lentidão vai do quilômetro 16 ao 14 e na expressa, da 24 ao 13.A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão do quilômetro 229 ao 230, na chegada da capital. A pista sentido Rio de Janeiro tem lentidão no km 220, em decorrência de um engavetamento. Não há interdição de pista, nem vítimas.