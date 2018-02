Após 192 horas, fogo é extinto em Santos

Atualizada às 20h30

SANTOS - Na manhã desta quinta-feira, 9, 192 horas depois do começo do incêndio no pátio da Ultracargo/Tequimar, em Santos, litoral sul de São Paulo, as chamas que atingiam o topo de um tanque com gasolina foram extintas. A área continua em situação de alerta. À noite, a empresa teve as atividades embargadas pela prefeitura. Trata-se do incêndio de maior duração no Estado.

“Embora o fogo tenha sido extinto, o líquido armazenado nas bacias de contenção no entorno do cilindro emite gás, que entra em combustão espontânea, provocada pela alta temperatura. Por isso, as equipes mantêm a estratégia de resfriamento da área, ao mesmo tempo em que tentam conter vazamentos nas válvulas do sistema de transbordo do combustível”, explicou a tenente Cíntia Oliveira.

Cada tonel atingido pelo fogo tem capacidade para armazenar 6 milhões de litros. “Ainda há aproximadamente dois terços do combustível naquele tanque”, disse a tenente.