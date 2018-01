Após 17 anos de buscas, filho acha em Sorocaba matador do pai

SOROCABA - Durante 17 anos, um morador de São Paulo percorreu o Brasil em busca do homem que assassinou seu pai e fugiu. A longa jornada por justiça terminou na noite de sexta-feira, 1º, no bairro Vitória Régia, em Sorocaba, interior de São Paulo. Levados pelo filho, policiais militares prenderam Neurivan Santos da Silva, acusado de ter matado a tiros, na noite de Natal de 1999, o empreiteiro Davi da Silva Tanajura, então com 45 anos.

De acordo com o filho da vítima, que prefere ter a identidade preservada, Silva era meio irmão da esposa de Davi e, naquela noite, havia participado da ceia de Natal com a família. Na época, o suspeito estava em processo de separação da ex-mulher e não gostou de ver o empreiteiro conversando com ela. Houve uma discussão na frente da casa e, quando Davi se virou para entrar, foi atingido por três disparos nas costas. O autor dos tiros fugiu. Na época, a Justiça decretou a prisão do acusado, mas ele nunca foi preso.

Inconformado, o filho decidiu fazer buscas por conta própria. Foi atrás do assassino, que chegou a morar em Minas Gerais e em outras cidades do interior paulista. Por várias vezes, ele esteve perto de apanhá-lo, mas ele sempre escapava. Desta vez, ele chamou a polícia, que deteve Silva. O suspeito negou o crime, mas foi levado para a prisão.