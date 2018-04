Após 15 dias de inauguração, muro de vidro da Raia Olímpica da USP amanhece quebrado

Parte do muro de vidro que separa a Marginal Pinheiros e a Raia Olímpica da Universidade de São Paulo, na zona oeste da capital, amanheceu quebrada nesta quarta-feira, 18. A obra foi inaugurada há duas semanas pelo então prefeito João Doria (PSDB).

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, equipes técnicas foram enviadas ao local para avaliar a causa do incidente e para realizar a troca do painel danificado. A Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária (SPPU) confirmou a ocorrência, mas alegou não possuir mais informações sobre o ocorrido.

Os painéis de vidro, de 3,15 metros de altura, foram inaugurados no dia 4 de abril. A obra custou R$ 15 milhões, que, segundo a Prefeitura de São Paulo, foi custeada por 44 empresas. Outra parte do muro, que terá 2,2 km ao todo, está prevista para ser inaugurada em maio.

No dia da inauguração da primeira parte da obra, a Prefeitura informou que haveria uma revitalização do local e a instalação de câmeras de monitoramento. A SPPU não soube informar se os equipamentos já foram instalados.

