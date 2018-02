'Após 10 minutos, as pessoas começaram a ter claustrofobia' Uma usuária de um trem da Linha 4-Amarela do Metrô evacuado na manhã de ontem informou que o alarme de emergência foi acionado cerca de 10 minutos depois que a energia acabou, porque as pessoas não conseguiam respirar dentro da composição. Marina Almendro disse que, com o corte de energia, as luzes se apagaram - apenas as de emergência ficaram acesas - e o ar-condicionado foi desligado, deixando os passageiros inquietos. "Com o metrô superlotado não é nem preciso dizer que o ar começou a ficar rarefeito e as pessoas, assim como eu, começaram a sentir claustrofobia após 10 minutos."