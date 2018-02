Após 1 ano, médica desiste do interior de SP

Ela queria exercer a medicina da maneira prevista pelo recém-lançado Mais Médicos, do governo federal, que quer levar profissionais para o interior. Mas enfrentou falta de condição de trabalho e salário baixo.

Com contrato temporário emergencial de um ano, Rebecca recebe R$ 2,3 mil por mês para cumprir 20 horas semanais com uma das duas equipes do programa Estratégia da Saúde da Família (ESF). A médica da outra equipe, segundo a prefeitura, recebe R$ 8 mil mensais. De acordo com o anúncio do governo para o Mais Médicos, a bolsa deve ser de R$ 10 mil.

A médica afirmou que não tem apoio da prefeitura. "Já tive até de usar meu próprio carro para fazer visitas na zona rural porque a prefeitura não tinha veículo para levar a equipe." Na semana passada, a prefeita de Monteiro Lobato, Daniela Brito (PSB), admitiu ao Estado a falta de transporte.

Formada pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, em São Paulo, e com residência na Faculdade de Medicina do ABC, Rebecca mudou de vida para ir para o interior. "Escolhi vir para Monteiro Lobato, com casa e marido. Quando saí de São Paulo, todo mundo torceu o nariz. Mas eu acreditava que poderia ter sucesso. Infelizmente, não aguento mais."