Apologia de Mick Jagger

As chuvas mal começaram e já tem governador pensando em faturar com a distribuição dos royalties da enchente!

Pessimismo em pessoa

Os primeiros sinais de fadiga da crise na zona do euro estão abalando o pessimismo de Angela Merkel. A chanceler alertou seus colegas de bloco contra um certo "otimismo prematuro". O prestígio internacional da dama de ferro alemã regula com o crescimento da dívida pública europeia!

Energia solar

Dilma vai passar o réveillon na Base Naval de Aratu, em Salvador. É, como se diz na Bahia, um desperdício de Sol! A presidente, como se sabe, não faz a menor questão de ir à praia!

Agenda positiva

Há males que vêm para o bem! Quem perder viagem para a Disney por causa de problemas na devolução do passaporte com visto americano vai se livrar de sofrimento maior no aeroporto.

Festa-surpresa

Será que os passageiros que desembarcam hoje cedo em Cumbica foram alertados sobre a recepção que os aguarda? Imagina a surpresa dos desavisados com a festa da torcida do Corinthians!

Salve Jorge

Personagens da novela das 9 vão a Istambul com a mesma naturalidade com que Aécio Neves vai ao Leblon. Repara só!

Bom garoto

Nota 10 para o comportamento de José Maria Marin na festa de premiação dos jogadores após a final do Mundial de Clubes, no Japão. O presidente da CBF não afanou nem uma medalhinha para sua coleção!

Encerrada a turnê comemorativa do jubileu dos Rolling Stones, não convém perguntar que diabos Mick Jagger tomou a vida inteira para chegar aos 70 anos em 2013 com aquela forma física invejável.

Sabe Deus o que o jovem de hoje não toparia fazer para ficar velhinho daquele jeito!

Imagina a Lady Gaga na idade dele! Faltam 43 anos para a popstar chegar lá e, no entanto, os dois cantando Gimme Shelter juntos na madrugada de domingo em New Jersey (EUA) pareciam colegas de escola.

Caetano Veloso também está muito bem para os 70 que completou em agosto, mas sua atual performance nos palcos não pode ser comparada à vitalidade dos Doces Bárbaros de 40 anos atrás.

Melhor assim! O mundo acabaria ficando ainda mais ridículo se todo septuagenário cismar de sair por aí numa roupa apertadinha rebolando, pulando e correndo de um lado pro outro como se ainda estivéssemos nos anos 1960 da revolução sexual.

Mick Jagger é um fenômeno de juventude inigualável! Se você quiser chegar à beira dos 70 anos com o físico e a energia do artista, nem pense em fazer com seu corpo o que ele fez com o dele. Boa parte da geração que tentou morreu disso!

Troca de santos

Na semana da despedida de São Marcos, o futebol brasileiro ganhou novo santo no gol: São Cássio (foto) foi canonizado no Japão!