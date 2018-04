Apolinário critica distribuição de gel lubrificante durante Parada Gay

SÃO PAULO - O vereador Carlos Apolinário, líder da bancada do DEM na Câmara de São Paulo, partido do prefeito Gilberto Kassab, fez duras críticas à Secretaria de Saúde, que irá distribuir 16 mil sachês com gel lubrificante durante a semana da Parada Gay. Na última quarta-feira, 19, o vereador disse em plenário, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, que o governo municipal transformou os gays em "uma categoria especial de pessoas", comentando sobre a criação da primeira central de informações turísticas para o público GLBT do País.

Nesta quarta, Apolinário questionou a relevância da distribuição do lubrificante. "Esses géis-lubrificantes são usados para curar dor de cabeça, para curar dor do pé, dor do ouvido? Para que são usados esses géis-lubrificantes?", questiona o vereador, que também é líder da bancada evangélica da Câmara. "Por que a Secretaria da Saúde não distribui remédio para diabéticos? Por que não distribui remédio para as pessoas que têm pressão alta?".

O parlamentar chegou a ironizar a situação, convidando os vereadores médicos para explicarem a finalidade do gel: "Temos aqui médicos que estão nos ouvindo que talvez possam me explicar exatamente o uso desse gel. Nós temos vários médicos na Casa que poderiam me explicar para quê serve esse gel lubrificante."

No discurso, o vereador também acusa a prefeitura de deslocar R$ 20 milhões em obras de reurbanização de favelas para a São Paulo Turismo (SPTuris), que seria usado para cobrir gastos com propaganda e divulgação da Parada Gay. "Seria um absurdo tirar dinheiro da reurbanização de favelas para gastar com a Parada Gay em São Paulo! São 20 milhões de reais e mais o gel lubrificante que, espero, algum vereador médico faça uso da palavra e nos explique o seu uso", criticou o vereador.

De acordo com a SPTuris, a Parada Gay costuma receber cerca de 400 mil turistas por ano, além de movimentar entre R$ 180 milhões e R$ 190 milhões na cidade. Neste ano, o evento será em 6 de junho.

A reportagem não conseguiu contato com o vereador para comentar o discurso.