Apoios de mão dos ônibus terão anúncios As empresas de ônibus da capital poderão colocar anúncios de publicidade nos apoios de mão dos veículos. A permissão faz parte de uma portaria da Secretaria Municipal dos Transportes que estabelece normas para a exploração de publicidade nos ônibus. O texto prevê desconto no repasse que a Prefeitura faz às viações caso haja anúncio nos veículos. Se o ônibus tiver propaganda em papel, serão descontadas nove passagens por mês - atualmente são sete. Em veículos que têm TVs com propaganda, o desconto varia de R$ 80 a R$ 140.