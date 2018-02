Aplicativo traça melhor rota até Cumbica

Passageiros que gostam de passear pelo free shop ou de sentar para fazer um lanche sem ter de se preocupar em sair correndo para embarcar poderão fazer tudo isso sem stress no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O terminal passou a oferecer, desde ontem, um aplicativo para celular e tablets que notifica o usuário, em tempo real, sobre o status do voo: atrasado, cancelado, embarque imediato, última chamada. Basta cadastrar o número do voo.

O app, que está disponível em três línguas (português, inglês e espanhol), traz ainda mapas de todos os terminais e uma lista com localização e horário de funcionamento de lojas e estabelecimentos comerciais dentro do aeroporto.

Para quem ainda precisa chegar a Cumbica, o aplicativo oferece uma função que estabelece, por meio do Google Maps ou do Waze, a melhor rota e tempo estimado de chegada. O mesmo vale para quem estiver no desembarque do aeroporto.

“As novas tecnologias, principalmente para tablets e celulares, estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Por isso, é importante para o aeroporto oferecer mais uma ferramenta que melhore a experiência dos passageiros que viajam por Guarulhos”, afirmou o presidente da GRU Airport, Antonio Miguel Marques.

Essa é apenas a primeira fase de desenvolvimento do aplicativo. No primeiro trimestre de 2015, o app terá mais funções e novidades, que não foram detalhadas pela concessionária. O aplicativo está disponível para iPhone e celulares com sistema Android. Basta fazer a busca por “GRU Airport”.

Percepção. O lançamento do aplicativo faz parte de uma série de medidas que estão sendo implementadas no Aeroporto de Cumbica desde que o complexo foi concessionado, em 2012. Dois exemplos são a inauguração do Terminal 3, exclusivo para voos internacionais, em maio, e a construção de um edifício-garagem, entregue no ano passado.

Apesar das mudanças, a percepção do passageiro não mudou e o aeroporto foi classificado, pela segunda vez consecutiva, como o pior do País em uma pesquisa trimestral da Secretaria de Aviação Civil (SAC), cuja última edição foi divulgada no dia 31 de outubro.

Para Marques, em breve Cumbica deve chegar ao patamar dos melhores do mundo. “Temos a certeza de que os novos investimentos devem trazer ainda mais eficiência operacional e qualidade nos serviços prestados, o que impacta diretamente na sensação de conforto e segurança de nossos clientes”, explica.

Outros apps. Em fevereiro deste ano, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o site de viagens TripAdvisor lançaram o aplicativo Aeroperto, que informa ao passageiro opções de atividades tanto no aeroporto quanto no entorno, em um raio de 20 quilômetros de distância.

O usuário precisa informar em qual dos 63 aeroportos operados pela Infraero ele está e qual é a disponibilidade de tempo até o embarque. São listados, então, estabelecimentos de lazer, gastronomia e serviços. O passageiro recebe alertas sobre check-in e embarque.

A Infraero também tem desde 2011 um aplicativo que se chama Voos Online e serve para consulta de chegadas e partidas de voos em 55 aeroportos.