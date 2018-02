Aplicativo revela gastos do Estado A Rede Nossa São Paulo lançou um aplicativo que permite o acompanhamento detalhado dos gastos realizados pelo governo estadual. A ferramenta, disponível no site paraondefoiomeudinheiro.org.br, mostra quais empresas ou pessoas físicas vão receber repasses da gestão de Geraldo Alckmin (PSDB). Ela revela, por exemplo, os últimos investimentos em segurança pública ou educação. No portal, há dados ainda da Prefeitura de São Paulo e da União. /A.F.