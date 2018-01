Apesar dos elogios, começou o xadrez para vencer em 2014

Mesmo faltando mais de um ano para as eleições, Gilberto Kassab (PSD) e Geraldo Alckmin (PSDB), como futuros candidatos, e Fernando Haddad (PT), como administrador da cidade vitrine de seu partido, iniciam os primeiros movimentos da luta que tomará o Estado em 2014. Alckmin insiste em dizer que "ainda é cedo". Mas todos parecem não querer esperar.

No Palácio dos Bandeirantes a equipe de Alckmin está incomodada com o jeito de Haddad. Afirma que o prefeito se apropriou de projetos estaduais, como a PPP da Habitação e a construção da Estação Jardim Angela do Metrô. O medo dos tucanos é que o PT use os projetos para promover seu candidato nas eleições. Sentem-se emparedados pelo partido. Em público, porém, são só elogios. Alckmin e Haddad se dizem parceiros. Ninguém quer o ônus da briga.

Já entre Kassab e Haddad, o clima de harmonia do início da transição acabou. O prefeito e os secretários criticam a herança deixada pela gestão anterior. Kassab reage, dizendo que a nova gestão já teve tempo suficiente para agir. Em relação a Alckmin, Kassab evita críticas diretas. Sua estratégia é a mesma de Haddad: faz cobranças, como a implantação da inspeção veicular na Grande São Paulo e a ampliação do metrô.