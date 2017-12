Apesar de maior chuva da semana, Cantareira cai pelo 3º dia seguido

SÃO PAULO - Cinco dos seis principais reservatórios que abastecem a capital e a Grande São Paulo sofreram queda nesta quarta-feira, 7. O maior deles, o Sistema Cantareira, voltou a perder volume armazenado de água pelo terceiro dia seguido, apesar de ter registrado a maior chuva deste ano.

Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o nível do Cantareira caiu 0,1 ponto porcentual, passando de 6,9% para 6,8%.

A pluviometria do dia, no entanto, foi alta: 17,6 milímetros, a maior desta primeira semana de janeiro. Já a chuva acumulada no mês é de apenas 32,6 milímetros, cerca da metade do volume caso estivesse chovendo a média histórica.

A última vez que o nível do Cantareira aumentou foi no dia 26 de dezembro, quando o reservatório subiu de 7,2% para 7,4%. Na ocasião, havia chovido apenas 3,2 milímetros, bem abaixo do que foi registrado nesta quarta-feira.

O cálculo feito pela Sabesp para aferir a capacidade do manancial já considera duas cotas do volume morto, a primeira de 182,5 bilhões de litros e a segunda de 105 bilhões de livros, que passaram a ser bombeadas em maio e outubro, respectivamente.

Outros mananciais. Após se manterem estáveis, os Sistemas Guarapiranga e Alto Tietê, que juntos abastecem 9,4 milhões de pessoas, também registraram queda de 0,1 ponto porcentual nesta quarta-feira. Após se manterem estáveis, os Sistemas Guarapiranga e Alto Tietê, que juntos abastecem 9,4 milhões de pessoas, também registraram queda de 0,1 ponto porcentual nesta quarta-feira.

O Guarapiranga opera nesta quarta-feira com 39,9% da sua capacidade, ante 40% do dia anterior. Já o Alto Tietê está com 6,7% do volume armazenado - cálculo que considera 39,4 bilhões de litros de água do volume morto, acrescentados em dezembro.

O Sistema Rio Claro caiu pelo quinto dia consecutivo. Segundo a Sabesp, o manancial tem 29,3% nesta quarta-feira, 0,5 ponto porcentual a menos do que no dia anterior. Outro sistema que perdeu volume de água foi o Rio Grande, que passou de 71,9% para 71,6% (0,3 ponto porcentual a menos).