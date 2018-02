Apesar das chuvas, volume de água no Cantareira cai a 11,9%

SÃO PAULO - Mesmo com as fortes chuvas no fim de semana, o Sistema Cantareira registrou mais uma queda no volume de água armazenada nesta segunda-feira, 3. Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a represa voltou a perder 0,2 ponto porcentual da sua capacidade total, que desceu de 12,1% para 11,9%.

Desde que a segunda cota do volume morto foi incluída, há dez dias, o sistema, que abastece a Grande São Paulo, registra queda diária de 0,2 ponto porcentual. A exceção foi no último domingo, quando caiu 0,1 ponto porcentual.

Antes de a segunda cota do volume morto entrar no cálculo da Sabesp, o nível do Cantareira estava em apenas 3%, o mais baixo já registrado.Logo após a adição de 105 bilhões de litros da reserva técnica, o volume útil de água havia subido para 13,6%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O índice de pluviometria sobre a região do sistema, indicado no site da Sabesp para esta segunda, é baixo: 1,9 milímetros. No mês de outubro, o volume acumulado de chuvas é de apenas 23,9 milímetros - que representa 15% da média histórica do mês.