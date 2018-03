Aperto não deve ser resolvido antes da Copa de 2014

São muitas as promessas para reverter esse quadro caótico. A presidente Dilma Rousseff planeja criar uma secretaria para cuidar exclusivamente da aviação civil e estuda abrir o capital da Infraero para permitir que a iniciativa privada participe da construção de novos terminais. Antes mesmo dessa definição, a estatal já anunciou que vai investir R$ 6,4 bilhões até 2014.

Já o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz apoiar a construção do trem-bala entre Rio e São Paulo (projeto que também vai interligar os aeroportos) e promete tirar do papel o trem expresso entre a capital e Guarulhos, embora com a ressalva de que a ligação não tem o objetivo de atender ao aeroporto, mas sim à população daquela cidade.