Apertem os cintos, o copiloto vai sumir

Vai chegar o dia em que os aviões da Ryanair vão funcionar como as vans: só com o motorista e alguém na janela anunciando o destino. Vão parar em qualquer lugar que lhes fizerem sinal. Já não usam os grandes aeroportos para cortar esse gasto administrativo com as despesas com pessoal de terra. Sem essa frescura de balcão de check-in ou despachantes de malas (bagagens, só de mão), costumam fazer ponto em pistas meio longe de tudo. O táxi até o hotel custa, por vezes, mais caro que a passagem aérea e, ainda assim, compensa.

Quando tirarem o copiloto da parada, vai ficar praticamente de graça ir de Paris a Barcelona. A companhia tem, decerto, planos de acabar com as comissárias de bordo durante os voos. Elas atuariam em número reduzido apenas enquanto o avião estiver em solo. No futuro, uma aeromoça vai te despachar em Lisboa, outra te receberá em Amsterdã, e lamba os beiços. Enquanto não economizarem em turbinas, tudo bem!

Já ganhou!

A participação de Luiza Brunet na novela Ti-ti-ti praticamente selou a candidatura da ex-modelo a protótipo de mulher sustentável. Ela vem trabalhando duro para isso desde que se separou do marido.

Pura verdade

Netinho de Paula está inclinado a mudar o slogan de sua campanha ao Senado pelo PCdoB de São Paulo. Passará a se anunciar no Horário Eleitoral Gratuito como "o verdadeiro primeiro Netinho da Dilma!"

A inveja é uma...

Tudo que José Serra queria agora era um neto novo para poder passar uns dias longe da campanha.

Afora o fiscal...

O povo está confuso! A quantos sigilos, afinal, todo brasileiro tem direito pela Constituição?

Defesa civil

Com a chegada das chuvas ao Sudeste, São Paulo faz ainda rescaldo da última temporada de ar seco na cidade. Tem gente na periferia dizendo que perdeu tudo com a baixa umidade do ar.

Pense nisso!

O que faz a Inter de Milão querer comprar o Kaká recém-saído de uma operação no joelho ainda cheio de dúvidas sobre o problema no púbis? Se não for obra de Deus, só pode ser lavagem de dinheiro, né não?

Com dois dês

Uma coisa ainda não foi esclarecida nas investigações sobre a quebra de sigilo da filha do Serra na Receita Federal: a funcionária Adeildda, da Agência do Fisco de Mauá (SP), dobrou o "d" de seu nome por influência da numerologia?

Imagina só!

Marta Suplicy, ao menos ela no PT, deveria admitir publicamente que esse negócio de quebrar sigilo de filho é complicado. Já pensou se, amanhã, um aloprado qualquer cismar com o Supla?