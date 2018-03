Apenas um em cada dez ciclistas é do sexo feminino Apenas um em cada dez usuários de bicicletas na Região Metropolitana de São Paulo é mulher, segundo o estudo do Metrô. A situação reflete um "medo" por parte das mulheres, mesmo caso de pessoas com mais de 40 anos. "Simples atitudes como campanhas educativas e fiscalização mais rígida, principalmente contra as infrações que atentam contra a vida de quem está fora do carro, seriam suficientes para que essa sensação diminuísse", diz o diretor-geral do Instituto CicloBR, André Pasqualini.