Apenas Rodovia Fernão Dias tem ponto de lentidão

Na região de Mairiporã, a Rodovia Fernão Dias tem tráfego é intenso devido ao volume de veículos. O motorista desacelera entre o km 53 e o km 46, no sentido Belo Horizonte. Quem segue para São Paulo o tráfego segue sem problemas.

Nas rodovias Anchieta e Imigrantes não há pontos de lentidão para quem segue para o litoral e no retorno para São Paulo, informa a Ecovias na tarde desta quinta-feira, 23. Já seguiram rumo ao litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, 111 mil veículos desde às 0h de quarta-feira, 22.

Na Rodovia Nova Dutra, região de São Paulo, o tráfego é normal nos dois sentidos. No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto o tráfego flui bem nos dois sentidos.

O tráfego é tranquilo também nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares de acordo com a Via Oeste.

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro tem excesso de veículos no sentido Campos do Jordão, mas não apresenta pontos de lentidão. O mesmo acontece na Rodovia dos Tamoios na ida para São José e Caraguatatuba. No trecho de serra a neblina densa não causa reflexos nos motoristas.

Na Rodovia Rio-Santos, o tráfego é intenso perto de São Vicente, Bertioga e Riviera de São Lourenço, mas não chega a parar. Mais veículos nos km 211 e km 214.

As rodovias litorâneas Mogi Bertioga, Osvaldo Cruz e SP55 - Ubatuba até Pedro de Toledo - têm baixo fluxo de veículos.

(Atualizada às 16h08)