Apenas Sistema Cantareira mantém estabilidade nesta sexta

SÃO PAULO - O Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de 5,4 milhões de habitantes da Grande São Paulo, manteve a estabilidade em 20,1% no nível de água, segundo o relatório diário divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), nesta sexta-feira, 12. No mês de junho, o reservatório teve apenas uma queda, quando passou de 20,2% para 20,1%, na última quarta-feira, 10.

Os outros cinco reservatório operado pela companhia tiveram queda. No Alto Tietê, o nível de água armazenada passou de 21,2% para 21,1%. Na Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, que hoje abastece 5,8 milhões de pessoas, mais uma vez teve redução no nível de água. O reservatório perdeu 0,2 ponto porcentual, atingindo a marca de 77,7%.

Já o Alto Cotia teve redução de 66% para 65,9%. Por sua vez, no Sistema Rio Grande, braço da Represa Billings, o nível da água armazenada caiu de 90,9% para 90,6%, enquanto no Rio Claro, a redução foi de 54,3% para 54,4%.