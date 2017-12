Apenas a partir de 2018, recursos têm impacto no setor

Além do lucro direto dos royalties, o setor será beneficiado com os recursos provenientes do fundo social da União a partir de 2019 - serão 50% para a área. De acordo com planilha do Ministério da Educação, serão mais R$ 667 milhões no primeiro ano. O valor é crescente e chegará a R$ 20,4 bilhões em 2031.

O governo, no entanto, iniciou um debate para rever a distribuição do fundo social, que seria definida em novo projeto de lei. Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, critica a postura. "O correto seria começar a receber os recursos e saber qual é o impacto, para depois pensar em revisão." / P.S.