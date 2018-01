Apenas 44,6% dos veículos com placas final 2 passam por inspeção em SP

SÃO PAULO - Apenas 44,6% dos veículos com placas final 2 passaram pela inspeção veicular dentro do prazo previsto em São Paulo. Os proprietários desses veículos tiveram três meses para passar pelo procedimento, que teve um índice de reprovação na primeira inspeção de 21,7%, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 14, pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

No caso das motos, 28,6% da frota esperada com placa final 2 realizou a inspeção, e deste total 28% foram reprovadas na primeira inspeção. Entre os veículos a diesel, 47,2% realizaram a inspeção no prazo e deste total 39% foram reprovados na primeira vistoria. Cerca de 65,7% dos ônibus com este final de placa passaram pelo procedimento, com 23,4% de reprovados na primeira inspeção.

Já os proprietários de veículos com final de placa 3 iniciaram o agendamento para passar pela inspeção no dia 1 de março e têm até o dia 30 de junho para passar pelo procedimento. Até agora, 25% dos carros com final de placa 3 passaram pelo procedimento. No caso das motos 14,2% passaram pela inspeção. Já os veículos a diesel, com final de placa 3 que passaram pela procedimento em maio somam 27,7%. No caso dos ônibus, 46% com final de placa 3 também passaram pela inspeção.

Os veículos com final de placa 4 já podem ser agendados para passar pela inspeção desde 1 de abril e têm até o dia 31 de julho para passar pelo procedimento. No mês passado, 13% dos automóveis com final de placa 4 passaram pela inspeção. As motos com este final de placa que já realizaram o procedimento somam 8,6% desta frota. Já os veículos a diesel que passaram pela inspeção em maio totalizaram 18,5% da frota esperada. No mesmo mês, 23% dos ônibus com final de placa 4 passaram pela inspeção veicular.

De fevereiro a maio deste ano, já passaram pela inspeção veicular 653 mil veículos, com reprovação de 22%. No ano passado, no mesmo período, 281 mil passaram pela inspeção.

Prazo. Os veículos com final de placa 1 e 2 que não realizaram a inspeção veicular dentro do prazo, estão sujeitos à multa de R$ 550 se forem parados em blitze, além de terem seu licenciamento bloqueado. Para regularizar a situação, basta pagar a tarifa de R$ 56,44 e agendar a inspeção.

Tarifas. Em 2010, a tarifa cobrada para a realização da inspeção veicular é de R$ 56,44 e, diferentemente do que ocorreu no ano passado, o valor não será reembolsado ao proprietário. Quem não realizar a inspeção no prazo em 2010, da mesma forma que aconteceu em 2009 estará sujeito a multa de R$ 550,00 e terá seu licenciamento bloqueado.

Os veículos com placa final 5 e 6 já podem agendar a inspeção veicular acessando o site www.controlar.com.br. O prazo limite para realização do procedimento é até 31 de agosto.

Quem não realizou a inspeção em 2009 (ano passado a inspeção era obrigatória para toda a frota a diesel registrada na cidade, toda a frota de motos e automóveis registrados entre os anos de 2003 e 2008) terá que pagar, para realizar a inspeção em 2010, R$ 100,62 (R$ 44,18 para efetuar o desbloqueio da inspeção de seu veículo, além da tarifa da inspeção de 2010 - R$ 56,44).

O proprietário do veiculo deverá acessar o site da concessionária (www.controlar.com.br), e durante o processo de agendamento o sistema identificará a situação irregular e direcionará o proprietário para o procedimento adequado. Serão emitidas duas guias - do desbloqueio da inspeção veicular e do agendamento 2010 -, e ambas deverão ser pagas para realizar a Inspeção Veicular exercício 2010.

Reprovação. Os proprietários de veículos que não foram aprovados na primeira inspeção terão 30 dias para fazer a manutenção em oficina mecânica de sua confiança e reagendar a inspeção sem que seja cobrada nova tarifa.

Antes de se dirigir a um dos Centros de Inspeção Veicular Ambiental, o proprietário do automóvel deverá agendar a vistoria. Para isso, é necessário ter em mãos o número do Renavam e acessar o site www.controlar.com.br para imprimir o boleto. Após aguardar um prazo de 72 horas, o proprietário deverá ligar para (11) 3545-6868 ou entrar novamente no site da Controlar, escolhendo o melhor local, dia e horário para realizar a inspeção.