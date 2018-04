Apenas 25% dos ingressos para Carnaval de SP estão disponíveis

SÃO PAULO - Apenas 25% dos ingressos para o desfile do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, ainda estão disponíveis, segundo informações da Ingresso fácil, responsável pelas vendas dos tíquetes.

Para o sábado, 5, restam apenas três mil bilhetes para arquibancada, setores B e G; cadeira de pista, setor D, e mesa de pista, setores B e D e para a sexta-feira, 4, estão disponíveis 10 mil tíquetes para cadeira de pista, setores A, B, D e G; mesa de pista, setores B e G, e arquibancada, setores B, D e H.

De acordo com a BWA, empresa administradora da Ingresso Fácil, o folião que pretende acompanhar os desfiles no Sambódromo deve se apressar, especialmente, se o dia escolhido for o sábado. A expectativa é que as vendas para esses dois dias terminem até meados da próxima semana, antes do início do Carnaval.

No caso dos camarotes, ainda existem lugares em todos os setores. Os interessados podem adquirir o camarote simples, para até 10 pessoas, ou o especial, para até 25 pessoas, enviando um e-mail para camarotecarnaval2011@ingressofacil.com.br. Ambos incluem atendimento com serviço ilimitado de comida e bebida durante os dias de desfile. Todos os camarotes têm acesso restrito, e as pessoas de um camarote não podem transitar em outros.

Pontos de venda. Para comprar ingressos para arquibancadas, cadeiras de pista e mesas de pista, os interessados podem comparecer a um dos sete pontos de venda na Região Metropolitana de São Paulo - Anhembi, Estádio do Canindé, Pacaembu, Ginásio do Ibirapuera, Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, Estádio José Bruno Daniel, em Santo André, e Ginásio de Esportes José Corrêa, em Barueri. Uma alternativa é a compra pelo telefone da Ingresso Fácil (11) 40032245 ou pela internet.

Em todos os sete pontos de venda, as bilheterias estão em funcionamento de segunda-feira a sábado, das 11h às 17h. A compra de ingressos de meia-entrada é realizada exclusivamente na bilheteria do Anhembi.