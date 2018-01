Apenas 20% recebem reembolso de inspeção

Até agora, a pasta registrou somente 479,7 mil pedidos de reembolso. Os números revelam que, quando solicitada, a devolução é atendida em quase 80% dos casos. A explicação, segundo a Prefeitura, está na baixa procura, que pode ser resultado de desconhecimento.

A possibilidade foi oficializada em decreto publicado pelo prefeito Fernando Haddad (PT) em 15 de junho. De lá para cá, nenhuma grande campanha informativa foi lançada pela gestão - com exceção do portal do Município, que ilustra um anúncio sobre o tema. A expectativa do governo, quando o reembolso foi aprovado na Câmara Municipal, era de gastar até R$ 180 milhões por ano. Até agora, o não são nem R$ 18 milhões.

Em conta. Para receber a taxa, basta acessar o site da devolução - o link está no portal da Prefeitura (www.capital.sp.gov.br) - e preencher dados como o certificado de aprovação na inspeção veicular, o Renavam do veículo e a placa. O pagamento será feito na conta bancária indicada pelo dono do veículo. Caso o interessado não tenha conta bancária, o valor ficará disponível por ordem de pagamento a ser retirada no banco.

O pagamento não sai na hora. De acordo com a secretaria, as solicitações são computadas até o dia 20 de cada mês e os depósitos feitos entre os dias 1.º e 10 do mês seguinte.

Responsável pela realização da inspeção, a Controlar afirmou que não existe qualquer exigência por parte da Prefeitura para que a empresa informe motoristas sobre a possibilidade do reembolso, mas a empresa informa o direito em seu site.