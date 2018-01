Apartamentos minúsculos chegam à Vila Olímpia

Em 2016 devem ser entregues os primeiros microapartametos de um novo condomínio na Vila Olímpia. Ele fica no número 64 da Rua Quatá e oferece unidades de no mínimo 19 e no máximo 52 metros quadrados. Ao todo são 86 apartamentos cujo preço mínimo estimado é de R$ 266 mil. Não é dos mais baratos, mas, mesmo assim, 85% já foram vendidos.

Junto com os vizinhos Vila Nova Conceição e Itaim, a Vila Olímpia abriga muitos dos mais espaçosos e importantes escritórios da cidade, a exemplo do Google. O metro quadrado na região passa dos R$ 12 000,00. Empreendimentos como o VN Quatá surgem, portanto, pensando em quem está disposto a morar em um lugar minúsculo e funcional, em troca de viver em uma região nobre, perto do trabalho e de tudo mais.

“É uma tendência. Nossa filosofia propõe que as pessoas vivam próximas ao trabalho, que fujam do caos do trânsito e tenham mais tempo para viver”, explicou o CEO da Vitacon, construtora responsável pela obra, Alexandre Lafer Frankel. Apesar de pequenos, os apartamentos devem ter algumas mordomias pouco convencionais: no térreo, haverá um café aberto ao público. A área de lazer será toda no 6º andar, para proporcionar uma vista da região. Piscina com raia, academia e serviços de arrumação podem ser agregados ao valor do condomínio, transformando o pequeno apartamento em uma espécie de quarto de um bom hotel.

“Quando lançamos o VN Quatá pensamos em solteiros, estudantes e pessoas que moram sozinhas ou casais sem filhos", explica o CEO. A consultoria do projeto é do canadense Graham Hill, que é considerado o guru do conceito “life edited” (algo como viver apenas com o necessário). “Propomos que a pessoa more no prédio, mas viva a cidade. Propomos uma cidade colaborativa. Nossos empreendimentos possuem sistema de carros e bicicletas compartilhados.” O modelo já é uma tendência em cidades onde o espaço disponível é cada vez menor e mais caro, como Nova York e Tóquio.

Além do VN Quatá, há outros apartamentos enxutos na cidade, que seguem o mesmo conceito de casa supercompacta. No Downtown São Luis, da construtora Setin, localizado no centro de São Paulo, as menores unidades terão apenas 18 metros quadrados