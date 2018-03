Apartamentos de luxo são assaltados em Sorocaba

Um dos ladrões tinha visitado o prédio no início da semana, com o argumento de ver um apartamento à venda. Ontem, ele voltou e foi reconhecido pelo porteiro, que o deixou entrar.

Antes de sair, o bando levou o computador no qual estavam armazenadas as imagens do circuito de segurança. Para o delegado José Urban Filho, os bandidos são de outra cidade, pois não se preocuparam em cobrir os rostos.