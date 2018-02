Apartamento de jogador da Portuguesa é lacrado pela polícia

SÃO PAULO - A polícia lacrou o apartamento do jogador da Portuguesa Rafael Silva, de 20 anos, na noite desta quinta-feira. Ele morava no local com a namorada Flávia Anay de Lima, de 16 anos, que morreu após cair do 15º andar do prédio na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a interdição é para preservar as provas, caso o imóvel precise passar por outra perícia.

Flávia morreu na madrugada de domingo. O apartamento onde os dois moravam, na Rua Lutécia, estava desarrumado e tinha manchas de sangue espalhadas pelo local. Os pais dela afirmam que Rafael já havia agredido a estudante, que apareceu com hematomas. Os dois não acreditam na hipótese de suicídio da filha.

O caso foi registrado inicialmente como suicídio, mas a polícia decidiu investigar a morte. A polícia já ouviu testemunhas, como vizinhos e funcionários do prédio.

O gerente do bar no qual Rafael estava no sábado - local do início da briga do casal - prestou depoimento. Ele disse que o jogador chegou sozinho no local e não bebeu. O jogador teria ficado meia hora no bar até que um cuidador de carros correu para avisar que Flávia estava destruindo o veículo dele. Ela teria batido com um sapato no carro e quebrado o retrovisor. A briga continuou no apartamento. Na versão do jogador, a jovem teria atirado um alto-falante na cabeça dele. Quando Rafael ameaçou ir embora, ela teria pulado pela janela do apartamento.