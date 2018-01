Apartamento de 42 m² pode sair por R$ 3 mil Com parcela mínima de R$ 25 por mês, famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades podem adquirir um apartamento de 42 metros quadrados por R$ 3 mil ou, no máximo, R$ 9,6 mil, divididos em 120 prestações. Pelas regras do programa, o subsídio do governo pode chegar a R$ 73 mil por unidade entregue.