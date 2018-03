Aparelho de escuta cai e revela investigação da PF

O incidente ocorreu na segunda-feira e está sendo visto como uma trapalhada na investigação. O aparelho instalado no forro da sala perto da lâmpada é pequeno, fica permanentemente ligado à rede elétrica e é acionado cada vez que o telefone grampeado faz ou recebe ligação. Estava escondido no forro da sala usada por cinco agentes.

O delegado-chefe do Núcleo de Operações da Delearm, Enrico Zambrotti, que estava na delegacia, fez a apreensão do aparelho. O superintendente da PF no Rio, Ângelo Fernandes Gioia, encaminhou o caso para Brasília.

Por meio do número de ordem do aparelho de escuta, agentes confirmaram ser um equipamento da própria PF. A investigação, feita por Brasília, é oficial e o grampo foi instalado com autorização judicial. Mas a apuração continua sob sigilo, sem que seus alvos ou o que a motivou sejam divulgados.

A investigação terá prosseguimento, segundo o que o Estado apurou. O superintendente da PF do Rio, que está em Brasília para as comemorações do aniversário do departamento, não se manifestou sobre o caso.