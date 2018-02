Aparecida também terá estação do TAV O presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo, reafirmou ontem que Aparecida terá uma das estações do trem-bala (TAV). "É cláusula pétrea, não muda", disse em seminário na capital. Nos últimos meses, a viabilidade da estação na cidade tem sido criticada, por causa da baixa demanda. "Em um feriado, quando as pessoas não se deslocam a trabalho, Aparecida gera demanda", defendeu. A expectativa é de que o edital do TAV saia ainda neste mês. / SILVANA MAUTONE