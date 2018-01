Aparecida recebe fiéis de olho em 2017

APARECIDA - O Santuário de Aparecida, interior de São Paulo, deve receber hoje 150 mil fiéis, enquanto vive a expectativa da confirmação da nova visita do papa Francisco, em 2017. Na ocasião, será comemorado o jubileu de 300 anos do aparecimento da imagem de Aparecida no Rio Paraíba do Sul.

Apesar de a visita ainda não ter sido confirmada, os preparativos já começaram. A ideia é que a cúpula central da Basílica seja revestida por 5 milhões de pequenas peças, que formarão um imenso mosaico de 2 mil metros quadrados. As peças virão da Itália. O desenho da obra de arte, do artista plástico Cláudio Pastro, retrata a beleza da criação e remete aos peregrinos que visitam Aparecida para renovar a fé. Os pilares que sustentam a cúpula serão revestidos com azulejo. A Igreja espera investir R$ 5 milhões em doações para as obras.

A população de Aparecida vive a expectativa para a festa dos 300 anos do aparecimento da imagem desde o ano passado.

Peregrinos. Durante a semana, em diversos pontos da Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, era possível encontrar os peregrinos. Na região do Vale do Paraíba, grupos católicos montaram bases de apoio para atender aos romeiros que iam a Aparecida.

Hoje, às 14 horas, os fiéis em Aparecida acompanharão, via satélite, a recitação do terço e uma mensagem do papa direto de Roma. Santuários de Washington, nos EUA, Nairóbi, no Quênia, Lourdes, na França, e Akita, no Japão, entre outros, também participarão da rede.

A programação começa à 0h, com uma vigília que se estenderá até as 4h30, e termina após a última missa, marcada para começar às 21 horas.