Aparecida recebe 160 mil fiéis neste domingo

APARECIDA - Desde as primeiras horas da manhã é intensa a movimentação de pessoas no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. São esperados 160 mil fiéis somente neste domingo, dia de comemoração a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O estacionamento, com capacidade para cerca de 5 mil veículos foi fechado pouco depois das 6h da manhã.

Apesar da lotação, não há registro de ocorrências graves, apenas casos de pessoas desidratadas. Com o forte calor, a orientação do ambulatório é para que as pessoas se hidratem tomando bastante água. De acordo com o CPTEC/INPE, a previsão é de que a temperatura chegue a 33 graus neste domingo em Aparecida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar a missa solene, que tem a presença confirmada do candidato à Presidência, Aécio Neves (PSDB), o governador eleito por São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e José Serra, tucano paulista eleito para o Senado.

Aguinaldo Rayol e o padre sertanejo Alessandro Campos são as atrações musicais para este 12 de outubro em Aparecida.